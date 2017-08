Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Givaudan auf 1925 Franken - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Givaudan von 1900 auf 1925 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Mit Blick auf Kosteneinsparungen und Maßnahmen zugunsten des Umsatzwachstums habe er kaum Zweifel am Potenzial der Sparte Givaudan Business Solutions (GBS), schrieb Analyst Patrick Roquas in einer Studie am Donnerstag. Dennoch dürften die Bedenken des Marktes bleiben, dass es schwerer werde für die Branche aus eigener Kraft zu wachsen./ck/mis Datum der Analyse: 31.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.