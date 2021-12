Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Generali auf 21,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Generali":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Generali von 21,00 auf 21,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe das hohe Wachstumspotenzial des Versichers und dessen Vertrauen in das organische Wachstum verdeutlicht, schrieben die Analysten des Instituts in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Experten trauen Generali dabei sogar noch mehr zu als das Unternehmen selbst und erhöhten ihre Prognosen. Sie begrüßten das neue Aktienrückkaufprogramm, kritisierten aber den Zwist unter den Großaktionären./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.