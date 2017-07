Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Fraport auf 105 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Fraport von 65,50 auf 105,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Das starke operative Wachstum dürfte sich fortsetzen, vor allem am Drehkreuz Frankfurt, schrieben die Analysten in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Der Flughafenbetreiber könnte den Ausblick erhöhen, der Abschlag zum Sektor von 24 Prozent sei nicht gerechtfertigt./bek/ajx Datum der Analyse: 18.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.