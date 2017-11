Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Engie auf 17 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Engie nach Neunmonatszahlen von 16,50 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Ergebnisse deckten sich in etwa mit den Erwartungen, schrieb die Analystin Julie Arav in einer Studie am Donnerstag. Der Umbau des Energieerzeugers schreite mit dem Verkauf von großen Teilen des Flüssiggasgeschäfts an den Ölkonzern Total voran./bek/stb Datum der Analyse: 09.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.