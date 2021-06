Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Dürr auf 44 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Dürr von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Für 2021 wird Analyst Thomas Besson nun vorsichtiger für den Autosektor. Dabei verwies er in seiner am Montag vorliegenden Studie auf Lieferengpässe und die Rohstoffsituation. Er bevorzuge weiterhin die Hersteller vor den Zulieferern, wenngleich er Daimler und Renault abgestuft habe. Bei Zulieferern sieht er Risiken durch neuen Wettbewerb, steigende Rohstoffpreise und die schnellere Elektrifizierung. Für Reifenhersteller ist er hingegen zunehmend positiv eingestellt./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.