Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Deutsche Telekom - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal von 20 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Resultate zeugten von solidem Wachstum des Telekomkonzerns auf beiden Seiten des Atlantiks, schrieb Analyst Matthijs Van Leijenhorst in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Heimatland profitiere das Unternehmen klar von seiner starken Marktposition und T-Mobile US sei eindeutig ein "Königsmacher" auf dem US-Mobilfunkmarkt./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.