Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Credit Suisse an - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Credit Suisse von 13 auf 14 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die schweizerische Großbank habe bewiesen, dass sie noch einige Pfeile im Köcher habe, schrieb Analyst Nicolas Payen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu zählten etwa die Aktivitäten im Vermögensmanagement sowie das Segment Private Markets./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.