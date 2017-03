Kepler Cheuvreux hebt Ziel für BP auf 510 Pence - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für BP nach der Präsentation der neuen Mittelfriststrategie von 505 auf 510 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Der Ölkonzern habe unter anderem einen zuversichtlichen Ausblick auf seine Investitionspläne gegeben, schrieb Analyst Bertrand Hodee in einer Studie vom Mittwoch. Er nahm kleinere Anpassungen an seinem Modell vor und lobte, dass der Konzern bis 2021 anpeile, selbst bei einem Ölpreis von 35 bis 40 Dollar per Saldo keine Mittelabflüsse verbuchen zu müssen./tav/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.