Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Aurubis auf 46 Euro - 'Reduce'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Aurubis nach erwartungsgemäß ausgefallenen Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 43 auf 46 Euro angehoben.Die Einstufung für die Aktie des Kupferherstellers wurde zugleich auf "Reduce" belassen. Der Ausblick bleibe dennoch gemischt, auch wenn er mit seinen Annahmen teils vorsichtig gewesen sei, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.