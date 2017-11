Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Aroundtown auf 7,25 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Aroundtown":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Aroundtown Property nach Zahlen von 6,50 auf 7,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Einkaufstour des auf Gewerbeimmobilien spezialisierten Unternehmens setze sich fort, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf die Zukäufe in Milliardenhöhe seit Jahresbeginn, wodurch das Portfolio beträchtlich gewachsen sei. Sein Kursziel passte er wegen der neuesten Akquisitionen und zusätzlicher Kapitalmaßnahmen an./ck/tih Datum der Analyse: 28.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.