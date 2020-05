Kepler Cheuvreux hebt Ströer auf 'Buy' - Ziel 73 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Finanztrends Video zu Ströer



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Ströer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 75 auf 73 Euro gesenkt.Die Sorgen in der Corona-Krise nähmen ab und die Konsumtrends normalslierten sich, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Montag vorliegenden Studie. Insbesondere das Geschäft in der Außenwerbung sollte sich schnell erholen. Mittelfristig sieht der Experte ohnehin großes Potenzial./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.