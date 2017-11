Kepler Cheuvreux hebt Easyjet auf 'Buy' und Ziel auf 1551 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Easyjet-Aktie vor dem Hintergrund der jüngsten Sektorkonsolidierungen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 1300 auf 1551 Pence angehoben.Die Insolvenzen von Air Berlin und Monarch Airlines brächten der britischen Billigfluggesellschaft nachhaltigen Nutzen, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Easyjet dürfte innerhalb der europäischen Branche von dem Aus der beiden Wettbewerber am meisten profitieren./ck/zb Datum der Analyse: 28.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.