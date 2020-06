Kepler Cheuvreux bewertet Pfeiffer Vacuum nun mit 'Reduce'

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

Finanztrends Video zu Pfeiffer Vacuum



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux bewertet die Papiere von Pfeiffer Vacuum nach der starken Kursentwicklung zurück auf das Niveau vor der Corona-Krise nun mit "Reduce".Das Kursziel senkte Analyst Craig Abbott in einer am Freitag vorliegenden Studie von 143 auf 140 Euro. Im unsicheren Wirtschaftsumfeld und angesichts eines massiven Kapazitätsausbaus sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken für die Papiere des Pumpenspezialisten nun eher ungünstig./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.