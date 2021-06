Kepler Cheuvreux belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 143 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Wacker Chemie nach einem Kapitalmarkttag zur Sparte Biosolutions auf "Hold" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen.Wie Analyst Martin Jungfleisch in einer am Freitag vorliegenden Studie hervor hob, wurde für die Sparte das optimistische Ziel ausgerufen, beim Umsatz bis 2030 die Milliardenschwelle zu erreichen. Was ein US-Embargo für Polysilizium-Importe aus China betrifft, rechnet er nur mit begrenzten Auswirkungen./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.