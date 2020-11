Kepler Cheuvreux belässt Volvo auf 'Buy' - Ziel 220 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für die B-Aktien von Volvo angesichts einer vereinbarten Allianz mit Isuzu auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 schwedische Kronen belassen.Der Schritt, bei dem die japanische Volvo-Tochter UD Trucks veräußert werde, komme etwas schneller als erwartet, schrieb Analyst Mats Liss in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Volvo zufließenden Barmittel seien aus Währungsgründen niedriger als zunächst vermutet./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.