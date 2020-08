Kepler Cheuvreux belässt TAG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Finanztrends Video zu TAG Immobilien



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen.Ungeachtet der bestätigten Jahresziele sei eine Angebung nicht ausgeschlossen, schrieben die Experten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Immobilienkonzern habe im Berichtszeitraum sein operatives Ergebnis (FFO I) dank leicht höherer Mieten, geringerer Ausgaben und niedrigerer Zinszahlungen gesteigert./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.