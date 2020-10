Kepler Cheuvreux belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 115 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen.Die Segmente Duftstoffe und Nahrungsmittelzusätze hätten ein schwächer als erwartet ausgefallenes Wachstum zur Folge gehabt, schrieb Analyst Patrick Roquas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzung für das Wachstum auf vergleichbarer Basis 2020 liege am oberen Ende der vom Unternehmen in Aussicht gestellten Spanne./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.