Kepler Cheuvreux belässt Stabilus auf 'Hold' - Ziel 68 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Stabilus auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen.Der Autozulieferer habe auf einer Investorenveranstaltung in Paris überzeugt, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2018 lasse auf ein weiteres starkes Jahr hoffen. Dies sei allerdings in den Markterwartungen und seinen Schätzungen bereits vorweg genommen./ag/tih Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.