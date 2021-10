Kepler Cheuvreux belässt Shop Apotheke auf 'Reduce'

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Shop Apotheke auf "Reduce" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen.Die erfolgsverwöhnte Versandapotheke habe einen weiteren Schlag hinnehmen müssen, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf ein aktuelles Urteil des Landgerichts Köln zur Zusammenarbeit mit der britischen Online-Praxis Zava. Die Frage, um die es letztlich gehe, sei, ob die Shop Apotheke einen Ärztedienst empfehlen dürfe, schrieb er./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.