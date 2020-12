Kepler Cheuvreux belässt S&T auf 'Buy' - Ziel 26 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "S&T":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für S&T nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen.Analyst Martin Jungfleisch bezeichnete ein für 2030 angepeiltes operatives Gewinnziel als optimistisch, in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er lobte, der IT-Dienstleister besitze ein starkes Produktportfolio in den wachsenden Marktsegmenten Transport, Medizin, Industrie und Kommunikation./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.