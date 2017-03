Kepler Cheuvreux belässt Pfeiffer Vacuum auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Pfeiffer Vacuum nach einem neuen freiwilligen Übernahmeangebot der Busch Gruppe auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen.Es sei offensichtlich, dass Busch nach einem weiteren Platz im Aufsichtsrat des Vakuumpumpen-Herstellers strebe, schrieb Analyst Craig Abbott in einer Studie vom Donnerstag. Da das neue Übernahmeangebot in Höhe von 110 Euro je Aktie erst nach der Hauptversammlung am 23. Mai abgewickelt werden solle, damit die Aktionäre noch in den Genuss der Dividende kämen, sei der Kurs bis dahin nach unten hin abgesichert./ck/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.