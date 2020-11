Kepler Cheuvreux belässt Medios auf 'Buy' - Ziel 34 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Medios":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen.Durch die Übernahme des Großhändlers Cranach Pharma sollte das Spezialpharmaunternehmen beim Umsatz im Jahr 2021 die Milliardengrenze erreichen, schrieben die Experten in einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts. Der Zukauf werde die kommerzielle Reichweite steigern, das Portfolio bereichern und zahlreiche Synergien einbringen./tih/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.