Kepler Cheuvreux belässt JCDecaux auf 'Hold' - Ziel 17 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für JCDecaux nach endgültigen Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen.Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Außenwerbespezialisten sei zwar deutlich schwächer als 2019 ausgefallen, habe aber dennoch über seiner Schätzung gelegen, schrieb Analyst Inigo Egusquiza in einer ersten Reaktion am Donnerstag./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.