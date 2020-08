Kepler Cheuvreux belässt Henkel auf 'Reduce' - Ziel 71 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Henkel nach Halbjahreszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen.Diese seien besser gewesen als befürchtet, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen des Konsumgüterherstellers lägen zwar unter den Konsensprognosen, aber über seinen Annahmen./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.