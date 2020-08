Kepler Cheuvreux belässt Grand City Properties auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Grand City Properties":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Grand City Properties nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen.Obwohl der Wohnimmobilienkonzern sein Portfolio durch verschiedene Verkäufe deutlich reduziert habe, sei das operative Ergebnis nahezu stabil geblieben, hob Analyst Thomas Neuhold in einer am Montag vorliegenden Studie hervor./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.