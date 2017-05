Kepler Cheuvreux belässt Fresenius SE auf 'Hold' - Ziel 77 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Fresenius SE nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen.Fresenius habe einmal mehr überzeugt und habe auch in den kommenden Jahren bis 2020 gute Wachstumsperspektiven, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer Studie vom Mittwoch. Offen sei aber, wie es in danach weitergehe. Angesichts dieses Risikos und der zuletzt schon starken Kursentwicklung sei das Unternehmen fair bewertet./zb/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.