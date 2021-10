Kepler Cheuvreux belässt Deutz auf 'Buy' - Ziel 10 Euro

Finanztrends Video zu Deutz



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat Deutz vor den am 10. November erwarteten Zahlen des Motorenbauers zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen.Die Prognose für 2021 sei in diesem Jahr bereits zweimal angehoben worden, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei auf die starke zyklische Erholung im Baugewerbe und in der Fördertechnik zurückzuführen, aber auch zu einem wenn auch geringerem Teil auf den Bereich Landwirtschaft und bei stationären Anlagen./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.