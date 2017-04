Kepler Cheuvreux belässt Deutsche Telekom auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der Deutschen Telekom nach der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen.Es habe den Anschein, als habe die US-Tochter T-Mobile das beste Geschäft gemacht, schrieb Analyst Matthijs Van Leijenhorst in einer Studie vom Dienstag. Während sich die Aussichten für die Eigenständigkeit der Tochter in den USA verbessert hätten, könnte dennoch eine Konsolidierungswelle in der zweiten Jahreshälfte einsetzen. Auch hier hätte T-Mobile US die Nase vorn./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.