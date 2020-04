Kepler Cheuvreux belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Reduce'

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Finanztrends Video zu Carl Zeiss Meditec



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach zurückgezogener Unternehmensprognose wegen Covid-19 auf "Reduce" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen.Vorerst gebe es für den Medizintechniker starken Gegenwind, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es bleibe zu hoffen, dass die Belastungen auf das zweite Geschäftshalbjahr begrenzt bleiben./ajx/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.