Kepler Cheuvreux belässt Bilfinger auf 'Hold' - Ziel 37 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Bilfinger nach gesenktem Ausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen.Ein möglicher operativer Gewinn (adjusted Ebita) werde durch die Belastungen in den USA mehr oder weniger zunichte gemacht, schrieb Analyst Craig Abbott in einer Studie vom Mittwoch. Durch das gleichzeitig geflossene Geld im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit in Doha dürfte der Effekt auf den Nettogewinn und die Liquidität insgesamt eher neutral bleiben./tih/bek Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.