Kepler Cheuvreux belässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 100 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat Beiersdorf nach der Ankündigung eines Zukaufs auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Übernahme der US-Hautpflegemarke Chantecaille sei ein attraktiver "Add-on-Deal", schrieb Analyst Karel Zoete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Luxusmarke scheine gut zu dem Konsumgüterkonzern zu passen, schrieb er und verwies darauf, dass die andere Luxusmarke La Parie deutlich teurer zu haben gewesen sei./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.