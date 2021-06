Kepler Cheuvreux belässt Befesa auf 'Hold' - Ziel 62 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Befesa":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat Befesa nach einer angekündigten Übernahme in den USA auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen.Nach mehreren Versuchen unter Vorstandschef Javier Molina, Amercian Zinc Recycling (AZR) zu übernehmen, kaufe der deutsch-spanische Abfallentsorger nun dessen Recyclinggeschäft, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie und nannte dies Befesas "ideales Ziel"./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.