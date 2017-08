Kepler Cheuvreux belässt BMW auf 'Reduce' - Ziel 78 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat BMW nach Neuigkeiten zum chinesischen Händlernetz und dem dortigen Markt auf "Reduce" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen.BMW kooperiere jetzt in China auch mit dem Autohändler China ZhengTong Auto, schrieb Analyst Michael Raab in einer Studie vom Freitag. Das ändere aber ebenso wenig etwas an seiner negativen Einschätzung der Aktie wie die besser als erwartet ausfallende Nachfrage nach dem neuen 5er-BMW in China./ck/zb Datum der Analyse: 04.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.