Kepler Cheuvreux belässt Aurubis auf 'Buy' - Ziel 70 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aurubis-Aktie in die "German Top Picks"-Liste aufgenommen.Die Einstufung wurde auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der neue Vorstandschef könnte mit seinem Effizienzprogramm den Kupferproduzenten nach vorne bringen, schrieben die Analysten Rochus Brauneiser und Oliver Reinberg in einer Studie vom Freitag. Dies sei in den Marktschätzungen ebensowenig berücksichtigt, wie die hohen Schmelz- und Raffinierlöhne für Kupferschrott./edh/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.