Kepler Cheuvreux belässt ASML auf 'Hold' - Ziel 270 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für ASML auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen.Die Margenerholung bei dem Ausrüster der Halbleiterindustrie dürfte etwas länger brauchen, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie senkten daher ihre Gewinnerwartungen für 2020 etwas, obwohl sie für 2020 und 2021 nun mit höheren Umsätzen rechnen als bislang./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.