Jefferies startet Wacker Neuson mit 'Buy' - Ziel 23 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Neuson mit "Buy" und einem Kursziel von 23 Euro in die Bewertung aufgenommen.Nach dem enttäuschenden zweiten Halbjahr 2019 mit seinen verschiedenen und selbst verschuldeten operativen Herausforderungen sei es nun an der Zeit, aus fundamentaler Sicht auf die Aktien des Baumaschinenherstellers zu blicken, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wacker Neuson könne durch unternehmensinterne Maßnahmen Verbesserungen erreichen. Der frei verfügbare Barmittelzufluss (Free Cashflow) dürfte in diesem Jahr wieder deutlich anziehen./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2020 / 11:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2020 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.