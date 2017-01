Jefferies startet Uniper mit 'Hold' - Ziel 14 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Uniper mit "Hold" und einem Kursziel von 14 Euro in die Bewertung aufgenommen.Auf kurze Sicht dürfte die Eon-Abspaltung von einem sich stabilisierenden Stromerzeugungsmarkt und einer hohen Kostendisziplin profitieren, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer Studie vom Montag. Während die Bilanz vom Verkauf einiger Unternehmensteile gestärkt werden dürfte, könnte die damit einhergehende Ertragsminderung den Cashflow belasten./la/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.