Jefferies startet Symrise mit 'Hold' - Ziel 115 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise mit "Hold" und einem Kursziel von 115 Euro in die Bewertung aufgenommen.Die besseren Wachstumsaussichten des europäischen Aromen- und Duftstoffsektors rechtfertige dessen aktuelle Überbewertung im Vergleich zum breiteren Konsumgüterbereich, mehr aber auch nicht, schrieb Analyst Ryan Tomkins in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei Symrise mehrten sich die Anzeichen eines langsameren Wachstums./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2020 / 14:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2020 / 19:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.