Jefferies startet S&T mit 'Buy' - Ziel 26 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von S&T mit "Buy" und einem Kursziel von 26 Euro aufgenommen.Mit seinem Kursziel misst Analyst Martin Comtesse laut einer Studie vom Donnerstag der Aktie ein Aufwärtspotenzial von 50 Prozent zu. Das Papier des österreichischen IT-Unternehmens biete eine attraktive Möglichkeit, vom Trend des Internet der Dinge und der zugehörigen Technologien zu profitieren. Die jüngsten Zukäufe und das Umbauprogramm stützten ein prozentual zweistelliges Ergebniswachstum über den vorübergehenden Corona-Gegenwind hinaus./tav/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 14:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.