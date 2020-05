Jefferies startet SMA Solar mit 'Hold' - Ziel 29 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Finanztrends Video zu SMA Solar Technology



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar mit "Hold" und einem Kursziel von 29 Euro in die Bewertung aufgenommen.Analyst Constantin Hesse geht davon aus, dass das Solarunternehmen mit neuen und besser ausgewählten Produkten sowie als künftiger System- und Lösungsanbieter weiterhin Marktanteile zurückgewinnen wird. Wegen des anhaltenden Preisdrucks betrachte er die Profitabilität aber vorsichtig, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2020 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2020 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.