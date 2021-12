Jefferies startet LSE mit 'Buy' - Ziel 8500 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat London Stock Exchange (LSE) mit "Buy" und einem Kursziel von 8500 Pence in die Bewertung aufgenommen. Nach der Übernahme des Datendienstleisters Refinitiv sei der Londoner Börsenbetreiber einer der weltweit führenden Datenanbieter und profitiere von einer steigenden Nachfrage in diesem Bereich, schrieb Analyst Martin Price in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei gut positioniert für strukturelles Wachstum. Die seines Erachtens unterbewertete Aktie sollte entsprechend zulegen./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / 10:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2021 / 19:05 / EdT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.