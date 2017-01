Jefferies startet Innogy mit 'Hold' - Ziel 34 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Innogy mit "Hold" und einem Kursziel von 34 Euro in die Bewertung aufgenommen.Bei der RWE-Ökostromtochter sprächen das Geschäftsmodell, die Gewinnerholung im britischen Privatkundengeschäft und die belastbare Bilanz für einen stabilen Ausblick, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer Studie vom Montag. Insofern dürfte der Konzern sein Dividendenversprechen erfüllen. Dies sei jedoch bereits im Kurs berücksichtigt./la/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.