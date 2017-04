Jefferies startet ING mit 'Buy' - Ziel 16,40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ING Groep":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ING mit "Buy" und einem Kursziel von 16,40 Euro in die Bewertung aufgenommen.Die niederländische Bank überzeuge durch ihre Digitalisierungsstrategie, schrieb Analyst Maxence Le Gouvello Du Timat in einer Studie vom Mittwoch. Für die Aktie sieht er derzeit ein Aufwärtspotenzial von knapp 19 Prozent./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.