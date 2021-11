Jefferies startet Home24 mit 'Buy' - Ziel 23 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Home24 bei einem Kursziel von 23 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Online-Möbelhändler profitiere von seiner kuratierten Auswahl für den Massenmarkt, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz vergleichbaren Wachstums seien die Papiere deutlich günstiger als die der Konkurrenz./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2021 / 15:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2021 / 15:13 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.