Jefferies startet Hellofresh mit 'Buy' - Ziel 104 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Hellofresh bei einem Kursziel von 104 Euro mit "Buy" aufgenommen.Analyst Sebastian Patulea glaubt in einer am Montag vorliegenden Studie, dass die Qualität des Wachstums beim Kochboxenlieferanten am Markt unterschätzt wird. Steigende Konsensschätzungen seien höchst wahrscheinlich. Der Aktienkurs spiegele derzeit ein auf Dauer lediglich stabiles Wachstum wider, was höchst konservativ sei./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2021 / 09:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2021 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.