Jefferies startet Dermapharm mit 'Buy' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Dermapharm bei einem Kursziel von 60 Euro mit "Buy" aufgenommen.Die Bayern seien einer der führenden Anbieter im höchst attraktiven Markt patentfreier Markenarzneimittel, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach Ausbau des Portfolios und der Reichweite biete sich eine sehr gute Anlagechance in eine gut abgesicherte Nische mit profitablem, nachhaltigem Wachstum./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 15:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2020 / 20:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.