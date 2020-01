Jefferies startet DWS mit 'Hold' - Ziel 33 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "DWS Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS mit "Hold" und einem Kursziel von 33 Euro in die Bewertung aufgenommen.Für die nahe Zukunft habe der Vermögensverwalter aus eigener Kraft noch Optimierungspotenzial und sei auf einem glaubhaften Weg seine Ziele zu erfüllen, schrieb Analyst Tom Mills in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Jedoch sehe er einige Unwägbarkeiten, unter anderem wegen einer für Investoren unattraktiven Firmenstruktur. Er präferiert die Papiere des Konkurrenten Amundi./ssc/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 / 15:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2020 / 19:06 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.