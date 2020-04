Jefferies startet Bechtle mit 'Hold' - Ziel 122 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bechtle mit "Hold" und einem Kursziel von 122 Euro in die Bewertung aufgenommen.Das größte deutsche Systemhaus glänze mit einem soliden Geschäft und überdurchschnittlichen zweistelligen organischen Wachstumsraten, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Kurspotenzial sei vorerst aber klar begrenzt, denn die Aktie sei trotz aktueller Unsicherheit mit einem deutlichen Aufschlag zum Wettbewerb bewertet./tav/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 14:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.