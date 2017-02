Jefferies senkt Zurich auf 'Underperform' - Ziel auf 236 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich Insurance Group von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 273 auf 236 Franken gesenkt.Die vom Versicherer erwartete kombinierte Schaden-Kosten-Quote könnte sich als Höhepunkt erweisen, schrieb Analyst Mark Cathcart in einer Studie vom Freitag. Danach dürften die Gewinne sinken, was das Dividendenwachstum begrenze./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.