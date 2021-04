Jefferies senkt Ziel für Volvo B auf 245 Kronen - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volvo B von 250 auf 245 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen.Auf wichtigen Märkten erhole sich die Nachfrage dank einer konjunkturellen Belebung, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr könnte zudem eine Ausgliederung der Lkw-Fertigung des Daimler-Konzerns die Marktbewertungen in der gesamten Branche erhöhen. Bei Volvo belasteten kurzfristig aber Produktionsausfälle wegen Lieferproblemen bei Halbleitern./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2021 / 15:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2021 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.